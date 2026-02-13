昨季ドジャースのワールドシリーズ（ＷＳ）２連覇達成に貢献し、ＷＳのＭＶＰに輝いた山本由伸投手の記念メダルが、１８日から発売される。メダルは３パターンで純金製（直径３９ミリ、重さ４６・６グラム）が８００万３０００円（税込み、限定１００個）、純銀製（直径８８・９ミリ、重さ１２４・４グラム）は６０万５０００円（税込み、限定１０００個）、純銀メダル（直径３９ミリ、重さ３１・１グラム）は１９万８０００円