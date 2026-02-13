バスケットボールＢ１リーグの京都ハンナリーズは１３日、株式会社ビームスが展開する「ＢＥＡＭＳＳＰＯＲＴＳ」がプロデュースしたコラボユニホームを４月１日のＦＥ名古屋戦（京都市体育館）で着用すると発表した。テーマは「ＳｔｅａｄｙＦｌａｍｅ」。京都らしい木造建築や紅葉、和を連想させる街並みからブラウン（茶色）を使用し、ハンナリーズからインスパイアされた「静かに燃える闘志」を「ＢＥＡＭＳＳＰＯＲ