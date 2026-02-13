ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのフィギュアスケートで、ポーランド選手団が持つギョーザのような形の白いぬいぐるみが国内外のＳＮＳで「かわいい」と話題を呼んでいる。これは「ピエロギ」というポーランド料理をかたどったものらしい。誰が作ったのか、どんな料理なのか……。駐日ポーランド大使館に聞いてみた。（デジタル編集部）フィギュア団体のキスアンドクライで、採点を待つ選手団が持っていた白いぬいぐるみ。