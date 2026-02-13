歌手・俳優の立花理佐さんが自身のインスタグラムを更新。がんの治療を担当してきた主治医が、他院へ移ることを明かしました。【写真を見る】【 がんサバイバー・立花理佐さん 】治療を支えた主治医の異動に「ショックに言葉を失い寂しい、ありがとうございます。それ以外言えなかった。」検査のため病院へ行った際、医師から異動を告げられたという立花さんは、「あまりのショックに言葉を失い寂しい、ありがとうございます。