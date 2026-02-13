記者会見する大阪市の横山英幸市長＝13日午後、大阪市役所大阪市の横山英幸市長は13日の記者会見で、市内にある34の福祉事業所で障害者就労支援の給付金を過大受給した疑いが新たに発覚したと明らかにした。これまで3事業所で計約27億円分の疑惑が明らかになったのを受けて調査していた。行政指導も視野に申請経緯を確認する方針で「適正な利用を強く望む」と述べた。障害者に働く場や訓練を提供する福祉事業所では、利用者が