アーティスト・Ｍａｔｔが現在の体重を公表し、スタジオが騒然となった。１２日放送のＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」（木曜・午後１０時）にゲストとして登場。「家の不用品をお宝に変える！」とのテーマで、自宅に眠るヴィトンの服やバッグなどを出張査定。計１８点で１８４万９５００円という高額に。ロケのＶＴＲには父の桑田真澄氏も現れ、親子仲良しぶりを披露した。Ｍａｔｔが「実は、去年の９月にダイエットしたん