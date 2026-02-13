ガンバ大阪は13日、同クラブに所属するFW宇佐美貴史の負傷状況を発表した。宇佐美は今月7日に行われた明治安田J1百年構想リーグ・WESTグループ・地域リーグラウンド第1節のセレッソ大阪戦にフル出場していた。白熱の大阪ダービーは0−0で迎えたPK戦の末にG大阪が勝利し、勝ち点「2」を積み上げる結果となっていたが、クラブからの発表によると、宇佐美は同試合で負傷したという。診断結果は左ハムストリング肉離れ、および左