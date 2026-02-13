【モデルプレス＝2026/02/13】元KAT-TUNの中丸雄一が11日、自身のInstagramを更新。NEWSの増田貴久、KEY TO LIT（キテレツ）の猪狩蒼弥との食事会を報告した。【写真】元KAT-TUN、NEWS＆KEY TO LITメンバーと食事会満喫◆中丸雄一・増田貴久・猪狩蒼弥で食事会中丸は「まっすー猪狩飯会の様子。あと5時間話せた」と添えて、増田、猪狩とのオフショットを投稿した。猪狩は2025年10月まで放送されていたMBSラジオ「増田貴久・中丸雄