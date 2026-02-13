【「スター・ウォーズエピソード4／新たなる希望」1/4スケールフィギュアハン・ソロ】 2027年3月 発売予定 価格：80,000円 ホットトイズは、可動式フィギュア「『スター・ウォーズエピソード4／新たなる希望』1/4スケールフィギュアハン・ソロ」を2027年3月に発売する。価格は80,000円。 同社の1/4スケール可動