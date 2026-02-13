東京大学1年の秋に「ミス東大コンテスト2020」でグランプリに輝き、現在は東京大学公共政策大学院経済政策コースに在学しながらタレント活動をしている神谷明采（25）。今年1月下旬に、留学のためフランスに滞在していることをXで明かしていたが、帰国する際に利用した飛行機の“搭乗マナー”が波紋を呼んでいる（以下、《》内はすべて原文ママ）。騒動の発端は、Xに投稿した一連の“実況中継”。日本時間2月11日の午前1時17分に《