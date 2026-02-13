佐賀県唐津市の「虹の松原」で2019年7月、走行中の車が、折れた松の木と衝突し、11歳の男の子が死亡しました。この事故の責任をめぐり行政を相手取った裁判で、男の子の母親が13日、初めて証言台に立ちました。母親は「ずさんさから大切な息子の命を奪われ、やりきれない気持ちでいっぱい」と涙ながらに語りました。 ■母・明日香さん「ふふふふふ。」■川粼辿皇（てんこう）くん（当時11）「こっちのほうが食べやすい。