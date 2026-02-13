【コトブキヤコレクション2026】 開催日時 2月13日：13時～19時 2月14日：12時～19時 2月15日：12時～16時30分 会場：秋葉原UDXギャラリー（秋葉原UDX 4階） 入場料：無料 コトブキヤは、ゲーム「アーマード・コア」シリーズの新作プラモデル情報を公開した。 今回、アーマ&#1