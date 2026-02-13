東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の週末の天気をお伝えします。13日は晴れて、澄んだ青空が広がりました。朝は冷え込みが強まり、最低気温は内陸部を中心に0℃を下回りました。日中の最高気温は15℃ほどで、春のような陽気となりました。これからの天気です。14日は天気が下り坂となり、午前中から曇りとなるでしょう。昼すぎには雨が降り始め、夜のはじめまで降り続きそうです。朝の最低気温は3℃前