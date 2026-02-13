40回目の節目を迎える高知県地場産業大賞の表彰式が、2月13日、高知市で行われ「とさのぽん酢プロジェクト」など18件が表彰されました。県地場産業大賞は、県内の優れた製品や地場産業に貢献した団体を称えるもので、2025年度は18件が受賞しました。2月13日、高知市で表彰式が行われ、大賞に選ばれた「とさのぽん酢プロジェクト」の高知県農商工連携協議会・竹中義博座長に、表彰状と40回目を記念して、組子と土佐和紙でできたトロ