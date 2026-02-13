2月15日に行われる高知龍馬マラソン2026。「こうちeye」ではシリーズでランナーや沿道の応援など参加者の想いを伝えます。2月13日は、優勝を狙うベテランと新星、2人のランナーを紹介します。約1万2000人のランナーがエントリーしている高知龍馬マラソン。その中でも優勝を争う注目の選手を紹介します。高知県内勢では2014年、第2回大会で優勝した山粼竹丸選手。コロナ禍が明けた2023年大会以