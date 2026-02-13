岐阜市中心部の旧岐阜県庁が、ホテルなどに生まれ変わります。岐阜市司町に1924年に建てられた旧岐阜県庁舎は、老朽化で2013年に閉館してから利用しておらず、県は民間から活用方法を募集していました。県は複数の提案の中から、岐阜市が本社のジム運営会社・フィットイージーなどの共同事業体の計画を採用し、2月10日に基本協定を結びました。1階はミュージアムとカフェ、2階と3階はホテル、かつての知