34歳で余命宣告を受けたYouTuberのミミポポが11日、自身のアメブロを更新。先日の大量の鼻血による救急搬送を経て、懸念されていた血液検査の結果が驚くべき数値であったことを報告した。【映像】丸刈りにした姿＆止血後のミミポポ2月1日、鼻血が止まらなくなり救急搬送されていたことを明かしたミミポポ。この日は「こないだの検査結果報告！」と書き出し「昨日は、なんや体が重だるく重くゆっくり安静にしてまして。今日はや