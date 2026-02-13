公式練習で調整するフィギュアスケート女子の中井亜美＝12日、ミラノ（共同）フィギュアスケート女子で17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）は、初舞台が近づいても「しっかり楽しんで、後から結果がついてくればいい」と自然体だ。憧れの浅田真央さんのようにトリプルアクセル（3回転半ジャンプ）を決める―。五輪では日本女子4人目の大技成功を目指す。12日に競技会場で初めて公式練習に臨んだ。心躍る中、17日のショートプロ