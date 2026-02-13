遠征先のスイスでポーズをとる（左から）平野流佳、戸塚優斗、口寸保頼央さん＝2023年（口寸保さん提供）ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ハーフパイプの戸塚優斗（24）と平野流佳（23）を足元で支えるのが、同学年で少年期から競い合った元選手の口寸保頼央さん（24）だ。2年前に現役を退き、今は2人の板づくりを担う。自身は立てなかった大舞台。同学年のかつてのライバルは「結果を次につなげる」と意気込む。出会い