コメの平均価格が2週連続で値上がりしました。【映像】店頭に並ぶコメ農林水産省が発表した全国のスーパーおよそ1000店舗で販売された2月8日までの1週間のコメの平均価格は前の週より10円高い5キロあたり4204円でした。4000円台は去年9月以降、23週連続です。販売数量に占める銘柄米の比率が前の週より3ポイント増えて平均価格を押し上げました。同時に発表されたホームセンターなど全国の小売店およそ6000店舗では4145円