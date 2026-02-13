鬼無里まり名義でシャンソン歌手として活動する志穂美悦子（70）が、東京・帝国ホテルで13日に開催された「国風盆栽展第100回記念式典」で国歌独唱を務めた。銀糸が入った真っ白なドレスで登場すると、まっすぐ前を見つめ、雅楽演奏団体「小野雅楽会」の演奏に合わせて歌唱。厳かな空気の中で、自身初の国歌独唱を終えると静かに一礼し、大役を務め上げた。歌唱後のインタビューでは、「大きな使命をいただきましたが、全力