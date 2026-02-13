ミラノ・コルティナオリンピックに出場しているスキージャンプ女子の高梨沙羅（クラレ）が１２日、混合団体銅メダル獲得後、初めてラージヒルの公式練習に臨んだ。報道陣の取材に応じ、北京五輪の雪辱を果たした１０日の夜は「首からメダルをかけて寝ていた」と笑顔で明かした。混合団体の試合後、「今日だけはちょっと（喜びに）浸らせていただきたい」と語っていた高梨。宿舎に帰った後、団体メンバーやスタッフらも交えて食