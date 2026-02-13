サッカーのイングランド・プレミアリーグのリバプールは１３日、公式サイトを更新し、１１日に負傷した日本代表のＭＦ遠藤航（３３）の状態について明かした。会見を開いたスロット監督は「足のケガ。かなり長い間欠場することになる」と長期離脱を示唆。６月１１日の開幕まで１１８日となっているＷ杯北中米３カ国大会への出場が危ぶまれそうだ。遠藤は１１日、アウェーでのサンダーランド戦で今季リーグ戦初先発。右サイドバ