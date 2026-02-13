13日、中道改革連合の新しい代表に選ばれた小川淳也氏が記者会見に臨んだ。会見では公明党出身議員の比例名簿順位をめぐり、記者が何度も質問を繰り返し、司会者が制する場面もあった。先の衆議院選挙では、比例名簿上位だった公明出身議員28人全員が当選したのに対し、立憲民主出身議員は多くが比例復活できずに落選が相次ぎ、当選は21人にとどまっている。【映像】食い下がる記者と制す司会者（実際の様子）会見でフリーの記