バレンタインデーのあす14日（土）は、穏やかに晴れる所が多く、行楽日和となりそうです。前線に近い九州は午後から雨が降り出すでしょう。また、週末は各地で気温が上がる予想です。最高気温は西・東日本を中心に4月並みで、コートがいらないくらいの暖かさになりそうです。■あす14日（土）の全国天気広く晴れて、お出かけ日和になるでしょう。わずかながら花粉が飛び始めている地域がありますので、そろそろ本格的な対策を始め