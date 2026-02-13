松竹は13日、「團菊祭五月大歌舞伎」（5月3日初日、東京・歌舞伎座）の演目と主な出演者を発表した。7代目尾上菊五郎、尾上松緑、8代目尾上菊五郎、市川團十郎が出演するほか、尾上左近が3代目尾上辰之助を襲名する。昼の部の辰之助襲名披露狂言は「寿曽我対面（ことぶきそがのたいめん）」。曽祖父、祖父、父もつとめてきた曽我五郎を、新辰之助が初役でつとめる。中村萬壽、中村雀右衛門、8代目菊五郎、團十郎、7代目菊五郎とい