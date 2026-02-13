所得税と住民税は、どちらも私たちの収入にかかる税金ですが、納める先や計算方法、支払うタイミングなどに違いがあります。住民税は「道府県民税」と「市町村民税」を合わせた地方税で、市区町村がまとめて課税します。一方、所得税は国に納める税金です。今回は、所得税と住民税の仕組みの違いを5つのポイントで解説します。主な違い1：申告納税方式と賦課課税方式所得税は、自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額を確定