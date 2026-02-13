バラバラの断片を繋ぎ合わせて共通の「音」を見つけ出す「ひらがなパズル」の時間です！今回は、食卓で見かけるものやクローゼットの中にあるものなど、身近な言葉をセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。あなたの直感力が試されます！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□くだ□□くせ□□くさ□□ヒント：あんこがたっぷり詰まった和菓子といえば