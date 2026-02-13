東京女子体育大学4年生の現役卓球選手で、「可愛すぎる卓球少女」「卓球天使」とも称されるタレントの菊池日菜さん（22）が13日までにインスタグラムを更新。22歳の誕生日に幼い頃の写真を公開し、ネット上で話題となっている。【写真】すごい透明感！学生服姿の横顔が眩しい菊池さん11日に誕生日を迎えた菊池さんは、「22歳になりました」と報告し、「22歳は私にとって憧れでもあり、ここまであっという間だったなと、時間の経つ