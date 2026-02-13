「2026 OPENING SERIES MARINES NATION」の文字をあしらったデザインロッテは、3月28日の西武戦（ZOZOマリン）を対象として「2026 OPENING SERIES ブランケット」がセットになったグッズ付きチケットを先着1万5000枚限定で販売すると発表した。ブランケットは、チームカラーであるホワイトを基調とし、中央に球団のワードロゴ、下部には「2026 OPENING SERIES MARINES NATION」の文字をあしらったデザイン。グッズの有無はビジ