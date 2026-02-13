山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（超特急／「高」は「はしごだか」が正式表記）がダブル主演を務める映画『純愛上等！』が2月13日より公開中だ。本作は、白岩高校のトップを張る佐藤美鶴（山中）と、2年前に停戦協定を結んだ敵校・紅桜高校の不良たちをまとめるトップ、亀井円（高松）の、笑いあり、胸アツあり、トキメキありのピュアラブストーリー。今回クランクイン！トレンドでは、映画の話に合わせて、“トップ”を演じた2