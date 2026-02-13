十日町市で家屋が倒壊し、男性1人が下敷きになり市内の病院に運ばれました。搬送時、意識はあったということです。 家屋が倒壊したのは、十日町市新宮甲の樋口正弘さんの住宅です。警察と消防によりますと、13日午前8時すぎ、近隣住民から「家が倒壊して中から男性の声が聞こえる」と消防に通報がありました。 男性は、倒壊した家屋の下敷きになっていて消防が救出し病院に搬送されましたが、会話ができる状態だったというこ