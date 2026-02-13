大阪府教育委員会はこのほど、令和８年度の高校入試について、今年１月３０日時点の進路希望調査を発表しました。大阪府公立中学校長会がまとめた調査によりますと、大阪府内の中学校を今年３月に卒業する見込みの生徒らは６万５１７１人いて、少子化の影響もあり、去年より約１７３人減っています。その中で、大阪府内の公立高校（全日制）を希望している人は３万６０３２人、公立校を希望する割合は５５．２９％となりまし