２月１３日の会見で、札幌市の緊急排雪について秋元市長は、１３日の段階で作業の進捗は３割ほどであると明らかにしました。緊急排雪の目標は、当初の予定通り２月中の完了を目指しているということです。交通量の多い道路を優先して行っているため、札幌市民の困惑もあるだろうと語っていました。ただ、平年を上回る雪に、札幌市へ寄せられる市民からのクレームは１月末時点で１万７０００件以上にのぼっています。２０２５