昨年12月14日の香港ヴァーズ10着後、今季に備えている菊花賞馬アーバンシック（牡5＝武井、父スワーヴリチャード）は金鯱賞（3月15日、中京芝2000メートル）に向けて調整を進めていく。13日、シルクホースクラブが発表した。香港から帰国後は検疫を挟み、福島県のノーザンファーム天栄で調整を進めている。