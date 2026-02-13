ドキュメンタリー監督の大島新氏が１３日、Ｘを更新。中道の新代表に選出された小川淳也氏へ「いばらの道だと思います」とエールを送った。大島氏は、小川氏を追ったドキュメンタリー「なぜ君は総理大臣になれないのか」を監督した。大島氏は「小川淳也さん、いばらの道だと思います。今の社会の風潮の中で、広く支持を得るのは簡単ではないでしょう」と投稿。「持論である『競争力のある福祉国家』を目指した具体的な政策を示