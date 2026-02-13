１３日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比６７０円１６銭（１・３５％）安の４万８８５６円４５銭だった。８営業日ぶりに値下がりした。３３３銘柄のうち、約７割にあたる２３３銘柄が下落した。高市政権が掲げる「責任ある積極財政」や成長戦略への期待を背景に最高値の更新が続いていたが、この日は当面の利益を確定する売りが広がった。前日の米国市場で、人工知能（ＡＩ）が既