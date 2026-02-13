記者会見する日本維新の会の吉村代表＝13日午後、大阪府庁日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）は13日の記者会見で、「大阪都構想」の新たな制度設計を巡り、与党が国会提出を目指す副首都法案と並行して議論する方針を示した。維新が副首都の要件とする「二重行政の解消」のうち、特別区設置が前提の都構想には与野党から慎重論が出ている。吉村氏は「それ以外は絶対駄目だとは考えていない」と強調した。副首都を担う行