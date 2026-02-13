ボートレース若松で15日に開幕する「G1全日本覇者決定戦開設73周年記念競走」説明会が14日に行われ、地元・仲谷颯仁（31＝福岡）が登壇した。昨年末のグランプリ戦士12人、SG覇者総勢23人と、例年にも増してそうそうたる顔ぶれが若松に集結する。その中でも、押しも押されもしない主役は地元・福岡のエース・西山貴浩（38）だ。前回大会で悲願の当地周年初Vを達成。今回は初日ドリーム1号艇から出陣し、狙うはもちろん連覇だ