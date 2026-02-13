１３日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比３９銭円安・ドル高の１ドル＝１５３円３９〜４１銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、２２銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８１円９０〜９４銭で大方の取引を終えた。