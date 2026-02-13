コメがまた値上がりです。スーパーのコメ価格が2週連続の値上がりしました。農林水産省によると2月8日までの1週間にスーパーで販売された5キロあたりのコメの平均価格は、前の週より10円高い4204円でした。2週連続の値上がりで、4000円台は23週連続となっています。政府が放出した備蓄米やプライベートブランドなどを含む「ブレンド米」は前の週より159円高く3947円となった一方、コシヒカリやササニシキなどの「銘柄米」は64円安