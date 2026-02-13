鉄道大好き芸人として知られるお笑いトリオ、ななめ45°のメンバー、岡安章介（46）が13日、インスタグラムを更新。20年に公表した下咽頭がんの寛解を報告した。「私事で恐縮ではございますが、5年前に罹患いたしました下咽頭癌につきまして、先日実施いたしました病院での検査結果、特に異常は認められず、寛解と診断していただきました」と報告。「皆様には多大なるご心配をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。皆様の温か