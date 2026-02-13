吉道 さゆり キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：14日・土曜日、15日・日曜日は晴れて、春本番を思わせるような気温でしょう。一方、来週は気温がひと桁に戻る日が多いでしょう。気象台の週間予報です。 小野：あす14日、あさって15日は晴れます。最高気温も14日は13度、15日は15度と、季節外れの暖かさになるでしょう。ただ、週明けの