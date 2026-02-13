港区と新宿区にまたがる明治神宮外苑で2月12日、「新秩父宮ラグビー場(仮称)」の工事着工に伴う記者説明会が行われた。2019年日本開催のワールドカップ以降、国民的スポーツとしてすっかり定着したラグビー競技の「聖地」とも言われる場所が、このたび本格的に建て替えられる。三井住友フィナンシャルグループをトップパートナーにして『秩父宮ラグビー場』という名前は継承しつつ、副名称は『SMBC Olive SQUARE』となる。新秩父宮