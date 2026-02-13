女優の久松夕子（ひさまつ・ゆうこ＝本名・鴻巣孝子）さんが１１日午後５時３０分に死去した。劇団青年座が１３日に発表した。９２歳だった。久松さんは１９６８年５月〜２０２０年２月まで５０年以上にわたり青年座に劇団員として所属。舞台「桜姫東文章」、ＴＢＳドラマ「ありがとう」、ＮＨＫ大河ドラマ「武蔵ＭＵＳＡＳＨＩ」などに出演した。通夜は１９日午後７時、告別式は２０日午前１０時３０分から神奈川県川崎市