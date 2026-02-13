電子部品大手「日東電工」（本社・大阪市）の三重県亀山市にある事業所で働く有期雇用契約の日系ブラジル人60人が、正社員との待遇格差は違法だとして会社に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決が2月13日、最高裁第二小法廷（岡村和美裁判長）であった。約2億8900万円の賠償を求めたこの訴訟で、一審の津地裁は扶養手当やリフレッシュ休暇などの格差について違法と判断。控訴審の名古屋高裁も一審より増額し、計約3500万円の賠償