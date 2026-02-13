特殊詐欺被害を未然に防ごうと、2月13日に高知市の高齢者施設で警察官が寸劇などで注意を呼びかけました。高知市仁井田の老人保健施設シルバーマリンで行われた啓発イベントは、特殊詐欺について、入所者や地域住民に知ってもらって、被害にあわないようにしてもらおうと開かれたものです。イベントでは警察官が犯人役となり、お年寄りが狙われやすい警察官をかたるオレオレ詐欺の手口を寸劇で披露しました。去年1年間に、高