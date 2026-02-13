遼寧省博物館所蔵の国宝「銅鎏金木芯馬鐙」。（瀋陽＝新華社配信）【新華社瀋陽2月13日】中国では間もなく、午（うま）年の春節（旧正月、今年は2月17日）を迎える。遼寧省瀋陽市の遼寧省博物館に収蔵される国宝「銅鎏金木芯馬鐙（どうりゅうきんぼくしんばとう）」は、馬具「あぶみ」が歴史に与えた影響を今に伝える貴重な資料だ。「あぶみは小さな道具に見えますが、戦い方そのものを変えました」。同館の董宝厚