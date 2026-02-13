日経平均株価が一時900円を超えて大きく値下がりしました。アメリカ市場で、高性能なAIがこれまでのサービスの需要を奪うとの警戒感から、株価が大幅に下落した流れを引き継いだもので、今週に入り、日経平均株価が急ピッチで上昇していたことによる過熱感を意識した利益確定の売りも相場を押し下げました。ここからは智田裕一解説副委員長に聞いていきます。2025年10月高市首相と面会していたアンソロピックのダリオ・アモデイCEO