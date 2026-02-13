中長期予報の高度化に向け、気象庁で開かれた専門家検討会の初会合＝13日午前1週間から数カ月先までの中長期予報の高度化に向けた、気象庁の専門家検討会の初会合が13日開かれた。気象庁は2週間先までの気温を詳細にし、警報級の大雨などの恐れも発表するといった案を提示。地球温暖化で極端な高温や大雨の増加が懸念されており、早めの備えを促す。議論を進め、7月ごろに報告書を取りまとめる方針だ。気象庁は12日先までの気